Тренер «Нью-Йорка» предсказал, что Дончич превзойдёт Новицки

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» Дэвид Физдэйл восхитился игрой 20-летнего словенца Луки Дончича, выступающего за «Даллас Маверикс». В матче, состоявшемся накануне, 14 ноября, Дончич оформил пятый трипл-дабл в сезоне, набрав 33 очка, собрав 10 подборов и отдав 11 передач. Правда, это не помешало «Нью-Йорку» выиграть встречу со счётом 106:103.
По мнению Физдэйла, Дончич станет лучшим европейским игроком в истории НБА, отобрав это звание у Дирка Новицки.
«Он наверняка отберёт у Дирка статус величайшего европейца, который когда-либо играл в НБА», — приводит слова Физдэйла журналист Майкл Ли в своём «твиттере».
Новицки выступал за «Даллас» с 1998 по 2019 год. В 2011 году он вместе с «Маверикс» стал чемпионом НБА.
- 15 ноября 2019
-
15:45
-
14:10
-
13:00
-
12:18
-
11:20
-
10:00
-
09:30
-
08:28
-
07:09
-
06:50
-
05:38
-
04:01
-
00:31
- 14 ноября 2019
-
23:28
-
22:34
-
22:24
-
21:46
-
19:55
-
18:27
-
17:11
-
16:10
-
15:01
-
13:51
-
12:40
-
11:27
-
10:00
-
09:30
-
08:44
-
08:28
-
07:01
-
06:49
-
06:42
-
05:41
-
00:29
- 13 ноября 2019
-
23:53