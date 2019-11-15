Тренер «Нью-Йорка» предсказал, что Дончич превзойдёт Новицки

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» Дэвид Физдэйл восхитился игрой 20-летнего словенца Луки Дончича, выступающего за «Даллас Маверикс». В матче, состоявшемся накануне, 14 ноября, Дончич оформил пятый трипл-дабл в сезоне, набрав 33 очка, собрав 10 подборов и отдав 11 передач. Правда, это не помешало «Нью-Йорку» выиграть встречу со счётом 106:103.

По мнению Физдэйла, Дончич станет лучшим европейским игроком в истории НБА, отобрав это звание у Дирка Новицки.

«Он наверняка отберёт у Дирка статус величайшего европейца, который когда-либо играл в НБА», — приводит слова Физдэйла журналист Майкл Ли в своём «твиттере».

Новицки выступал за «Даллас» с 1998 по 2019 год. В 2011 году он вместе с «Маверикс» стал чемпионом НБА.