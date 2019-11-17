Джордж: рад, что снова играю в баскетбол. Сейчас у меня новые плечи
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился эмоциями в связи с первым домашним матчем в составе новой команды. Клуб из Калифорнии обыграл на своей площадке «Атланту Хоукс» со счётом 150:101.
«Рад, что снова играю в баскетбол. Я мечтал сыграть дома перед друзьями и семьёй, и эта мечта осуществилась. Сейчас у меня новые плечи. Давно они не были такими здоровыми», — приводит слова Джорджа AP.
Джордж стал самым результативным игроком прошедшего матча, набрав 37 очков. Он пропустил начало сезона из-за травмы.
Джордж перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс» в межсезонье, а минувший чемпионат провёл в составе «Оклахома-Сити Тандер». В регулярном сезоне-2018/19 набирал в среднем 28,0 очка, собирал 8,2 подбора и совершал 4,1 передачи.
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