Джордж: рад, что снова играю в баскетбол. Сейчас у меня новые плечи

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился эмоциями в связи с первым домашним матчем в составе новой команды. Клуб из Калифорнии обыграл на своей площадке «Атланту Хоукс» со счётом 150:101.



«Рад, что снова играю в баскетбол. Я мечтал сыграть дома перед друзьями и семьёй, и эта мечта осуществилась. Сейчас у меня новые плечи. Давно они не были такими здоровыми», — приводит слова Джорджа AP.



Джордж стал самым результативным игроком прошедшего матча, набрав 37 очков. Он пропустил начало сезона из-за травмы.



Джордж перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс» в межсезонье, а минувший чемпионат провёл в составе «Оклахома-Сити Тандер». В регулярном сезоне-2018/19 набирал в среднем 28,0 очка, собирал 8,2 подбора и совершал 4,1 передачи.

С детства за «Клипперс». Пол Джордж обманывает фанатов? Новичок «Клипперс» признался, что с детства болел за эту команду. Раньше он говорил, что был фанатом Коби и «Лейкерс». Что?