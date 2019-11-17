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Кузминскас: важно, что болельщики поддерживают «Локо» в такой момент

Кузминскас: важно, что болельщики поддерживают «Локо» в такой момент
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузминскас подвёл итоги домашнего матча с «Калевом» (87:63) в Единой лиге ВТБ. Краснодарский клуб четвёртую победу в регулярном чемпионате.

«Это был мой первый домашний матч и рад, что сегодня получилось выиграть. Хочу поздравить Богдана Карайчича с успешным дебютом.

Что касается игры, то мы сегодня показали, что можем играть в хороший баскетбол. Не было спадов по ходу матча, выиграли все четверти, что немаловажно. Огромное спасибо болельщикам, ведь очень легко поддерживать команду, которая всё время выигрывает, но вот в такие моменты, как сейчас у нас, важно, что фанаты с нами. Те эмоции, которые нам дали сегодня трибуны, дорогого стоят», — цитирует Кузминскаса официальный сайт «Локомотива».

21 очко О'Брайанта принесло «Локомотиву-Кубань» победу над «Калевом»
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