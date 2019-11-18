Кириленко номинировали на включение в символическую сборную Евролиги за 10 лет

Бывший игрок баскетбольного клуба ЦСКА и сборной России, а ныне президент Российской федерации баскетбола 38-летний Андрей Кириленко вошёл в список номинантов на включение в символическую пятёрку десятилетия (с 2010 по 2020 год) Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.

В список войдут 50 спортсменов, которых будут представлять в течение 10 недель. Голосование за баскетболистов начнётся в 2020 году. В нём примут участие тренеры, спортсмены и представители средств массовой информации.

Кириленко выступал за ЦСКА с 1998 по 2001 год и с 2011 по 2012 год, а также в 2015 году. В составе московского клуба он стал самым ценным игроком регулярного сезона Евролиги-2012, а также вошёл в символическую сборную того турнира и получил приз лучшему игроку оборонительного плана.

В НБА Кириленко, 24-й номер драфта 1999 года, выступал за «Юту Джаз», «Миннесоту Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс».