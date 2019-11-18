Кириленко номинировали на включение в символическую сборную Евролиги за 10 лет

Бывший игрок баскетбольного клуба ЦСКА и сборной России, а ныне президент Российской федерации баскетбола 38-летний Андрей Кириленко вошёл в список номинантов на включение в символическую пятёрку десятилетия (с 2010 по 2020 год) Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.
В список войдут 50 спортсменов, которых будут представлять в течение 10 недель. Голосование за баскетболистов начнётся в 2020 году. В нём примут участие тренеры, спортсмены и представители средств массовой информации.
Кириленко выступал за ЦСКА с 1998 по 2001 год и с 2011 по 2012 год, а также в 2015 году. В составе московского клуба он стал самым ценным игроком регулярного сезона Евролиги-2012, а также вошёл в символическую сборную того турнира и получил приз лучшему игроку оборонительного плана.
В НБА Кириленко, 24-й номер драфта 1999 года, выступал за «Юту Джаз», «Миннесоту Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс».
- 18 ноября 2019
-
13:02
-
12:30
-
11:14
-
10:10
-
09:00
-
07:59
-
04:41
-
04:26
-
02:54
-
02:40
- 17 ноября 2019
-
23:00
-
22:36
-
21:26
-
20:53
-
18:40
-
17:23
-
15:36
-
14:53
-
13:43
-
12:42
-
12:00
-
10:39
-
09:15
-
07:27
-
06:39
-
05:23
-
04:58
-
00:41
- 16 ноября 2019
-
23:50
-
22:30
-
21:32
-
20:15
-
19:17
-
18:25
-
17:45