Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пропустил третий матч подряд и снова не смог сыграть с Полом Джорджем, недавно восстановившимся после травмы плеча. Несмотря на отсутствие Леонарда, «Клипперс» дома выиграли у «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 90:88, а Джордж набрал 18 очков, собрал 7 подборов и отдал 4 передачи.

Леонард повредил левое колено в матче с «Хьюстон Рокетс» 13 ноября и не сыграл затем ни с «Нью-Орлеан Пеликанс», ни с «Атлантой Хоукс». В сезоне-2019/20 Кавай пропустил уже пять матчей «Клипперс» из 14, которые клуб провёл в рамках регулярного чемпионата НБА. Его средний показатель во встречах, в которых он принимал участие, — 26,8 очка за игру.

Леонард присоединился к «Клипперс» в межсезонье-2019, после того как стал чемпионом НБА в составе «Торонто Рэпторс».