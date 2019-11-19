Понитка травмировался на тренировке и не сыграет с «Валенсией» в Евролиге
Польский форвард баскетбольного клуба «Зенит» Матеуш Понитка получил травму на тренировке, вследствие чего вынужден пропустить матч Евролиги с «Валенсией». «Зенит» сыграет с «Валенсией» сегодня, 19 ноября. Встреча начнётся в 23:00 мск.
«Грустные новости. Матеуш Понитка вчера получил повреждение на тренировке и не сыграет в сегодняшнем матче. Он пропустит от семи до 12 дней из-за ушиба мышцы», — сказано в сообщении в официальном «твиттере» «Зенита».
В минувшем сезоне 26-летний Понитка выступал за «Локомотив-Кубань».
В сезоне-2019/20 «Зенит» провёл восемь матчей в рамках регулярного чемпионата Евролиги, одержав в них две победы, причём обе — в овертайме.
В Единой лиге ВТБ на счету «Зенита» три победы в семи встречах.
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