В «Химках» рассказали, как Мозгов восстанавливается после травмы

Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов рассказал, как проходит процесс восстановления центрового Тимофея Мозгова. 33-летний Мозгов пришёл в «Химки» в межсезонье-2019, но до сих пор не сыграл за команду ни одного матча.

«Когда мы подписывали контракт с ним, то понимали всю ситуацию и сейчас спокойно ждём его возвращения в строй. Он работает индивидуально, бегает, прыгает, бросает, но пока не может работать в контакте. Есть некоторые ограничения, которые прописывают ему врачи. Прогресс виден, и мы надеемся, что он как можно быстрее появится на площадке», — приводят слова Астахова «Известия».

О сроках возвращения Мозгова в строй, по словам Астахова, говорить пока преждевременно.

«Врачи не могут дать точные сроки, поэтому я тоже лучше не буду никого обнадёживать», — добавил он.