Энтони вернулся на паркет в составе команды НБА впервые с 9 ноября 2018 года

В Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Портленд Трэйл Блэйзерс». На момент написания новости проходит третий период.
Новобранец «Портленд Трэйл Блэйзерс» форвард Кармело Энтони впервые с 9 ноября 2018 года вышел на паркет в составе клуба НБА.
Напомним, Кармело Энтони на протяжении долгого времени не мог найти новую команду, и многие эксперты считали, что его карьера в НБА подошла к концу. В минувшем сезоне он принял участие лишь в десяти матчах регулярного чемпионата. Тогда он защищал цвета «Хьюстон Рокетс». Энтони — один из лучших скореров лиги последнего десятилетия.
В ноябре этого года игрок подписал контракт с «Портлендом». В новом клубе он будет выступать под номером 00.
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