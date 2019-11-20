Леброн сделал трипл-дабл и помог «Лейкерс» обыграть «Оклахому»
«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке победил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. «Лейкерс» лишь в первой четверти позволили «Оклахоме» ненадолго вырваться вперёд, а в дальнейшем постоянно вели в счёте и выиграли встречу с преимуществом в пять очков. Окончательный счёт — 112:107 в пользу «Лейкерс».
Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал трипл-дабл, набрав 25 очков, собрав 11 подборов и отдав 10 передач. Самым результативным игроком матча стал его партнёр Энтони Дэвис, на счету которого 34 очка, 7 подборов, 4 передачи и 4 перехвата.
В составе «Оклахомы» самым результативным игроком стал Деннис Шрёдер, притом что он не вышел в стартовом составе. На счету Шрёдера 31 очко и 4 подбора.
Трипл-дабл Леброна в матче с «Оклахомой» стал рекордным
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 34, Джеймс - 25, Колдуэлл-Поуп - 13, Карузо - 8, Макги - 8, Рондо - 8, Кузма - 5, Грин - 5, Кук - 3, Ховард - 3, Хортон-Такер, Дадли, Норвелл, Дэниэлс, Адетокунбо
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 31, Галлинари - 25, Жильжо-Александер - 16, Ноэль - 15, Надер - 5, Пол - 4, Бертон - 4, Фергюсон - 3, Базли - 2, Адамс - 2, Дорт, Диалло, Паттон, Холл, Мускала
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