«Думал, он про 7 потерь». Леброн не сразу понял, с каким рекордом его поздравили

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал достижение, которого ему удалось добиться в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер». «Лейкерс» победили «Оклахому» со счётом 112:107, а показатели Джеймса составили 25 очков, 11 подборов и 10 передач. При этом он допустил семь потерь.
Леброн стал первым игроком в истории НБА, на счету которого есть как минимум по одному трипл-даблу в матчах со всеми 30 командами лиги.
По словам Джеймса, он не сразу понял, с каким рекордом его поздравил после матча главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогел.
«Тренер Вогел подошёл и сказал: поздравляю. Думал, он шутит про семь потерь.
Даже не знаю, что сказать. Любопытная статистика. Рад, что добился этого в победном матче», — приводит слова Леброна ESPN.
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