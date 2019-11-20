«Думал, он про 7 потерь». Леброн не сразу понял, с каким рекордом его поздравили

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал достижение, которого ему удалось добиться в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер». «Лейкерс» победили «Оклахому» со счётом 112:107, а показатели Джеймса составили 25 очков, 11 подборов и 10 передач. При этом он допустил семь потерь.

Леброн стал первым игроком в истории НБА, на счету которого есть как минимум по одному трипл-даблу в матчах со всеми 30 командами лиги.

По словам Джеймса, он не сразу понял, с каким рекордом его поздравил после матча главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогел.

«Тренер Вогел подошёл и сказал: поздравляю. Думал, он шутит про семь потерь.

Даже не знаю, что сказать. Любопытная статистика. Рад, что добился этого в победном матче», — приводит слова Леброна ESPN.



Леброн сделал трипл-дабл и помог «Лейкерс» обыграть «Оклахому»