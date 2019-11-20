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Критика Лукашенко не помогла «Цмоки-Минск», команда уступила украинскому клубу

Критика Лукашенко не помогла «Цмоки-Минск», команда уступила украинскому клубу
Баскетбол / Еврокубок 0

Сегодня, 20 ноября, сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание с представителями спортивных федераций летних видов спорта. Поводом стала подготовка к летним Олимпийским играм в Токио. Серьёзной критике на обсуждении подверглась команда Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск». По словам политика, «Драконы» «цмокают всем подряд».

Судя по всему, подобная критика не вдохновила минчан на победу. Сегодня же «Цмоки-Минск» провёл выездной матч Кубка Европы ФИБА с украинским «Днепром» и потерпел крупное поражение — 75:90.

Отметим, что эта осечка вряд ли скажется на шансах команды пробиться в следующий раунд турнира. После пяти туров Кубка Европы «Цмоки-Минск» продолжает лидировать в квартете F.

«Эти «Цмоки» цмокают всем подряд». Лукашенко — о поражениях в Единой лиге ВТБ
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