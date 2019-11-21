24 очка О'Брайанта помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Лимож»

Во Франции завершился матч восьмого тура первого группового этапа Еврокубка между «Лиможем» и «Локомотивом-Кубань». Команда из Краснодара ударно начала встречу и уже после первой четверти вела с разницей в 17 очков — 31:14. Во второй десятиминутке «железнодорожники» нарастили преимущество до 21 балла — 53:32.

Во второй половине поединка «Локо» позволил хозяевам немного сократить отставание, но в целом, полностью контролировал ход происходящего на паркете. В итоге, победа российской команды со счётом 92:77.

Самым результативным в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 24 очка, 21 балл в активе Уилла Каммингса. У «Лиможа»17 очков на счету Николаса Ланга.

Благодаря этому успеху «Локомотив-Кубань» повысил шансы на выход в следующий этап Еврокубка.