24 очка О'Брайанта помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Лимож»

Во Франции завершился матч восьмого тура первого группового этапа Еврокубка между «Лиможем» и «Локомотивом-Кубань». Команда из Краснодара ударно начала встречу и уже после первой четверти вела с разницей в 17 очков — 31:14. Во второй десятиминутке «железнодорожники» нарастили преимущество до 21 балла — 53:32.
Во второй половине поединка «Локо» позволил хозяевам немного сократить отставание, но в целом, полностью контролировал ход происходящего на паркете. В итоге, победа российской команды со счётом 92:77.
Самым результативным в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 24 очка, 21 балл в активе Уилла Каммингса. У «Лиможа»17 очков на счету Николаса Ланга.
Благодаря этому успеху «Локомотив-Кубань» повысил шансы на выход в следующий этап Еврокубка.
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