Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

24 очка О'Брайанта помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Лимож»

24 очка О'Брайанта помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Лимож»
Баскетбол / Еврокубок 0

Во Франции завершился матч восьмого тура первого группового этапа Еврокубка между «Лиможем» и «Локомотивом-Кубань». Команда из Краснодара ударно начала встречу и уже после первой четверти вела с разницей в 17 очков — 31:14. Во второй десятиминутке «железнодорожники» нарастили преимущество до 21 балла — 53:32.

Во второй половине поединка «Локо» позволил хозяевам немного сократить отставание, но в целом, полностью контролировал ход происходящего на паркете. В итоге, победа российской команды со счётом 92:77.

Самым результативным в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 24 очка, 21 балл в активе Уилла Каммингса. У «Лиможа»17 очков на счету Николаса Ланга.

Благодаря этому успеху «Локомотив-Кубань» повысил шансы на выход в следующий этап Еврокубка.

Еврокубок. Группа B. 8-й тур
20 ноября 2019, среда. 22:45 МСК
Лимож
Лимож, Франция
Окончен
77 : 92
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Лимож: Лан - 17, Конклин - 15, Варанаускас - 11, Браун - 10, Инверницци - 9, Бутсиэль - 8, Дианье - 5, Мбала - 2, Крюзоль, Мужиб, Ekamba-Ey'oombe
Локомотив-Кубань: О'Брайант - 24, Каммингс - 21, Кузминскас - 13, Калниетис - 12, Деккер - 10, Д. Кулагин - 8, Уильямс - 4, Мотовилов, Апич, Ивлев, Ильницкий, Долинин
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019