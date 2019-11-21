Итудис: ЦСКА в матче с «Басконией» не хватало собранности и хороших решений

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат матча девятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (70:80).

«Поздравляю «Басконию» с победой. К сожалению, наша команда не сыграла на уровне своего потенциала. Мы плохо начали встречу и плохо закончили. За три минуты до конца мы вели 70:67, после чего соперники сделали рывок 13:0. Нам не хватало собранности, не хватало хороших решений. В последней четверти «Баскония» исполнила 13 штрафных, что говорит о настрое хозяев, тогда как мы не могли организовать атаку», — приводит слова Итудиса пресс-служба клуба.

Самыми результативными в составе ЦСКА стали Янис Стрелниекс и Майк Джеймс, набравшие по 17 баллов. У «Басконии»лучшим стал Торнике Шенгелия, записавший в актив 22 очка.