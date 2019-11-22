Адетокунбо обошёл Абдул-Джаббара в списке лучших ассистентов в истории «Милуоки»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо записал на свой счёт 24 очка, 19 подборов и 15 передач в матче регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 137:129.
На счету Адетокунбо, который выступает за «Милуоки» с 2013 года, после матча с «Портлендом» стало 2008 передач. Греческий баскетболист обошёл Карима Абдул-Джаббара в списке лучших ассистентов в истории «Бакс» и вышел на седьмое место по этому показателю.
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Абдул-Джаббар — шестикратный чемпион НБА. Первый титул он завоевал в составе «Милуоки» в 1971 году, а затем ещё пять раз отпраздновал успех в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
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