Врач «Реала» назвал «Барселону» крысиной стаей. Его оштрафовали на € 15 тыс.
Евролига оштрафовала врача «Реала» Мигеля Анхеля Лопеса Андрадеса на € 15 тыс. за оскорбительные слова в адрес игроков «Барселоны», сообщает Eurohoops.
Инцидент произошёл перед матчем регулярного чемпионата Евролиги «Реал» — «Барселона». Встреча состоялась 14 ноября в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 86:76.
Врач «Реала», настраивая игроков перед игрой, назвал «Барселону» самой большой крысиной стаей в Евролиге. Эпизод попал в телетрансляцию. В результате Евролига оштрафовала Лопеса на € 15 тыс. за неуважение к сопернику. Сообщается, что врач принёс извинения.
В сезоне-2019/20 на счету «Реала» шесть побед и три поражения в регулярном чемпионате Евролиги. «Барселона» выиграла семь матчей из девяти.
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