«Накурились со Снуп Догом». Бывший игрок «Уорриорз» — об одной из побед в 2007-м

Бывший игрок клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс рассказал, как в команде отпраздновали победу над «Даллас Маверикс» в одном из матчей плей-офф сезона-2006/07.

«Мы поднялись в пентхаус Дона Нельсона (главного тренера «Голден Стэйт» в то время. — Прим «Чемпионата»), и он сказал нам: «Вуди скручивает косяки, парни, идите туда». Вуди Аллен скручивал косяки, и наш тренер говорил нам идти туда и покурить с ним. Вся крыша была в распоряжении Нелли, мы поднялись, там были Джессика Альба, Кейт Хадсон, Оуэн Уилсон и Снуп.

В итоге мы съездили в клуб в Сан-Франциско, потом вернулись в отель Снупа и снова накурились. Весь номер был заполнен дымом.

В какой-то момент в дверь постучали, и мы подумали: «Вот чёрт, началось». Но они зашли в номер, открыли окна, чтобы проветрить, спросили, нужно ли нам что-то, и ушли. Никогда не видел ничего подобного. Такое может быть только у Снупа. У легендарного Снупа», – приводит слова Барнса журналист Араш Маркази в своём «твиттере».

Можно предположить, что Барнс имел в виду не режиссёра Вуди Аллена, а актёра Вуди Харрельсона, большого любителя баскетбола, который является близким другом Дона Нельсона.

