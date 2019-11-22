Источник: Попович задумал завершить карьеру после Олимпиады-2020
Главный тренер клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» и сборной США по баскетболу Грег Попович может объявить о завершении карьеры после летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщает The Athletic.
Также сообщается, что в случае ухода 70-летнего Поповича из «Сан-Антонио» возглавить команду может 42-летняя Бекки Хэммон, бывшая американская баскетболистка, которая после натурализации стала бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года и серебряным призёром чемпионата Европы 2009 года в составе сборной России. В настоящее время Хэммон занимает должность помощника главного тренера «Сан-Антонио».
Попович тренирует «Спёрс» с 1996 года. Под его руководством клуб пять раз стал чемпионом НБА: в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
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