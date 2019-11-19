«Сан-Антонио» выдал худшее начало сезона более чем за 20 лет

Клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс», потерпев поражение в гостевом матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» со счётом 110:117, выдал худшее начало сезона с 1996 года, сообщает ESPN.
В сезоне-2019/20 «Сан-Антонио» провёл 14 матчей, в которых одержал пять побед и потерпел девять поражений. При этом в первых пяти встречах регулярного чемпионата «Спёрс» одержали четыре победы.
Поражение от «Далласа» стало для «Сан-Антонио» шестым подряд, и это худший показатель клуба с 2011 года. Следующий матч «Спёрс» сыграют на выезде завтра, 20 ноября, когда их соперником станет «Вашингтон Уизардс».
Главным тренером «Сан-Антонио» является Грег Попович, возглавляющий клуб с 1996 года. Под его руководством «Спёрс» пять раз становились чемпионами НБА: в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
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