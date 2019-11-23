Дончич стал самым молодым игроком НБА, набиравшим 30+10 в трёх матчах подряд
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич установил очередной рекорд в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс». «Даллас» дома выиграл у «Кливленда» со счётом 143:101, а Дончич собрал дабл-дабл из 30 очков и 14 передач
20-летний Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, кто в трёх матчах подряд оформлял как минимум дабл-дабл, набирая при этом не менее 30 очков, сообщает Clutch Points. 20 ноября Дончич оформил трипл-дабл, собрав 35 очков, 10 подборов и 11 передач, а «Даллас Маверикс» разгромил «Голден Стэйт Уорриоз» со счётом 142:94.
18 ноября «Даллас» на своей площадке переиграл «Сан-Антонио Спёрс», а словенский баскетболист набрал 42 очка, сделал 11 подборов и отдал 12 передач.
- 23 ноября 2019
-
11:56
-
10:59
-
09:43
-
09:19
-
07:43
-
07:35
-
07:11
-
07:06
-
06:55
-
06:46
-
06:25
-
06:11
-
02:26
-
02:19
-
02:06
-
01:00
-
00:48
- 22 ноября 2019
-
22:55
-
21:13
-
20:21
-
18:58
-
17:08
-
16:25
-
14:55
-
13:41
-
12:35
-
11:10
-
10:00
-
09:14
-
06:45
-
01:45
-
00:49
- 21 ноября 2019
-
23:52
-
23:28
-
22:17
Партнерский контент