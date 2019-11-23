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Дончич стал самым молодым игроком НБА, набиравшим 30+10 в трёх матчах подряд

Дончич стал самым молодым игроком НБА, набиравшим 30+10 в трёх матчах подряд
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич установил очередной рекорд в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс». «Даллас» дома выиграл у «Кливленда» со счётом 143:101, а Дончич собрал дабл-дабл из 30 очков и 14 передач

20-летний Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, кто в трёх матчах подряд оформлял как минимум дабл-дабл, набирая при этом не менее 30 очков, сообщает Clutch Points. 20 ноября Дончич оформил трипл-дабл, собрав 35 очков, 10 подборов и 11 передач, а «Даллас Маверикс» разгромил «Голден Стэйт Уорриоз» со счётом 142:94.

18 ноября «Даллас» на своей площадке переиграл «Сан-Антонио Спёрс», а словенский баскетболист набрал 42 очка, сделал 11 подборов и отдал 12 передач.

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