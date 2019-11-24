Леброн вышел на 14-е место по количеству перехватов за всю историю НБА
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче с «Мемфис Гриззлиз» совершил два перехвата. Благодаря им Леброн вышел на четырнадцатое место по количеству перехватов за всю историю лиги. В активе Джеймса 1958 таковых. На пятнадцатое место он отодвинул экс-игрока «Даллас Маверикс», «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Дерека Харпера (1957).
Лидером рейтинга остаётся легендарный защитник «Юты Джаз» Джон Стоктон, совершивший 3265 перехватов, в средне за игру у Стоктона насчитывалось 2,17 перехвата, в то время как Леброн в среднем совершает 1,61 перехвата за игру. Лучшим по средним показателям в этом компоненте является Элвин Робертсон (2,71 за игру), второе место у легендарного Майкла Джордана (2,35 перехвата)
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