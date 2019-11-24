Попович — о возможных изменениях регламента НБА: Адам Сильвер гораздо умнее меня

Вчера, 23 ноября, стало известно, что руководство НБА разработало план изменений формата плей-офф и регулярного чемпионата. Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович отказался комментировать идеи боссов лиги.

«Они сделают то, что захотят. Комиссар лиги Адам Сильвер работает над всеми этими вещами и вместе с коллегами выполняет работу наилучшим образом. Не буду предлагать никаких советов, ведь он гораздо умнее меня. Не хочу хоть как-нибудь это оценивать», — приводит слова Поповича обозреватель Стив Поппер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, изменения календаря могут коснуться формата плей-офф как для победителей конференций, так и для команд, замыкающих топ-8. Голосование по этим вопросам состоится в апреле 2020 года.