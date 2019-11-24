Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Куртинайтис: немного не так представлял себе победу над «Цмоки-Минск»

Куртинайтис: немного не так представлял себе победу над «Цмоки-Минск»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своих подопечных над «Цмоки-Минск».

«Победа есть победа. Я немного не так её представлял, хотя знал, что «Цмоки» – хорошая команда, которая хотя и не имеет побед, но при этом все матчи проигрывает в концовке и с небольшой разницей. С нами случилось такая же история. В принципе, рад, что выиграли. Игра по качеству могла быть лучше. Нам недостаточно помощи игроков скамейки.

Сегодня, скажем, из «скамейки» нам помог только Моня, который хорошо влился в игру и выдал отличный матч. Егор Вяльцев пока не полностью готов после полуторамесячного отсутствия, хотя он старался и, думаю, скоро вернётся на прежний уровень», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.

«Химки» на последних секундах едва не упустили победу в матче с «Цмоки-Минском»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019