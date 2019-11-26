Прифтис признал, что УНИКС не сумел ничего противопоставить агрессии «Зенита»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал домашнее поражение команды в матче Единой лиги ВТБ от «Зенита» (80:93), признав, что подопечные не смогли найти противодействия агрессивной игре петербуржцев.

«Поздравляю «Зенит», потому что они играли очень хорошо, жёстко. У нас были неплохие моменты в начале игры и в конце, когда мы были уже раздавлены. Мы смогли вернуться с разницы «-20» и начали играть более жёстко. Но этого недостаточно, когда играешь против команд такого уровня.

«Зенит» играл жёстко, контактно, и мы ничего не могли противопоставить такому агрессивному баскетболу. Мы потеряли контроль над игрой в третьей четверти, и соперник увеличил разницу, захватил инициативу. После этого нам уже было сложно отыграться", — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.