Пол Джордж в матче с «Далласом» повторил достижение Леонарда

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж набрал 26 очков, собрал 4 подборов и отдал 2 передачи в гостевом матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс». «Клипперс» победили «Даллас» со счётом 114:99.

Помимо 26 очков Джордж записал на свой счёт 6 перехватов, проведя при этом на площадке менее получаса — 29 минут 25 секунд. Это лишь второй подобный случай за последние десять сезонов. В апреле 2015 года Кавай Леонард, нынешний партнёр Джорджа, выступавший тогда за «Сан-Антонио Спёрс», за 24 минуты на паркете набрал 26 очков и совершил 7 перехватов.

Следующий матч «Клипперс» сыграют на выезде сегодня, 27 ноября, их соперником станет «Мемфис Гриззлиз».