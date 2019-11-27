Пол Джордж в матче с «Далласом» повторил достижение Леонарда
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж набрал 26 очков, собрал 4 подборов и отдал 2 передачи в гостевом матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс». «Клипперс» победили «Даллас» со счётом 114:99.
Помимо 26 очков Джордж записал на свой счёт 6 перехватов, проведя при этом на площадке менее получаса — 29 минут 25 секунд. Это лишь второй подобный случай за последние десять сезонов. В апреле 2015 года Кавай Леонард, нынешний партнёр Джорджа, выступавший тогда за «Сан-Антонио Спёрс», за 24 минуты на паркете набрал 26 очков и совершил 7 перехватов.
Следующий матч «Клипперс» сыграют на выезде сегодня, 27 ноября, их соперником станет «Мемфис Гриззлиз».
Результаты матчей НБА за 26 ноября 2019 года
- 27 ноября 2019
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10:20
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09:00
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07:32
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00:42
- 26 ноября 2019
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23:52
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21:52
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20:47
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19:41
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18:40
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17:25
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16:13
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14:50
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13:15
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12:40
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11:20
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10:00
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09:19
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07:04
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06:46
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06:31
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05:42
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00:20
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00:15
- 25 ноября 2019
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23:34
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22:32
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21:26
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21:13
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20:58
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19:49
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18:49
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17:59
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15:30
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14:08
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12:55
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11:40
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