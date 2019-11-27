Жеребьёвка квалификации на Олимпиаду-2020. Онлайн-трансляция

Сегодня, 27 ноября, в пригороде Женевы состоится жеребьёвка баскетбольного квалификационного турнира за право сыграть на Олимпийских играх в Токио. Соперников узнает мужская сборная России, попавшая в первую корзину посева.

Состав корзин

1-я — Сербия, Греция, Литва, Россия

2-я — Чехия, Бразилия, Италия, Польша

3-я — Хорватия, Турция, Словения, Пуэрто-Рико

4-я — Германия, Доминиканская Республика, Венесуэла, Канада

5-я — Новая Зеландия, Мексика, Китай, Южная Корея

6-я — Ангола, Тунис, Сенегал, Уругвай

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки квалификации ОИ-2020, которая будет доступна после перехода по нижеприведённой ссылке.

Онлайн-трансляция жеребьёвки квалификации ОИ-2020.