Жеребьёвка квалификации сборной России на Олимпиаду-2020. LIVE!

Сегодня мы узнаем соперников россиян, с которыми предстоит бороться за право сыграть на Играх в Токио. Все подробности на «Чемпионате».

12:00. Друзья, что касается нашего участие в Олимпийских играх в Токио. Мы туда поедем. Поедут те спортсмены, которые отберутся и не вызовут вопросов у ВАДА. Да, скорее всего, под нейтральным флагом. Но от этого мы не будем меньше переживать за Воронцевича, Фридзона, Кулагиных, Шведа и Мозгова. Боломбоя и Зубкова. И других парней, которых выберет тренерский штаб. Уж в их «чистоте» мы можем быть уверены.

Теперь почти официально. Российский флаг удалят из спорта на четыре года! Избежать этого уже не получится. Только отсрочить на три месяца.

11:50. Как вы уже поняли из раскладов, которые мы давали раньше, Россия будет играть либо в Хорватии, либо в Канаде. Любопытная новость. В преддверие жеребьёвки Джамал Мюррей, защищающий цвета «Денвер Наггетс», подтвердил своё участие на ОИ в составе канадской дружины. Ниже приводим статистику этого паренька в нынешнем сезоне. Не лишне будет напомнить, что он прилично гремел в статусе новичка.

Фото: espn.com

11:40. Тем временем, наши коллеги из ФИБА провели тестовую жеребьёвку. Кто играет в фэнтази лигах, понимает, о чём речь. Вот вам итоговый расклад, который максимально приближен к реальности.

Тестовая жеребьёвка квалификации на Олимпиаду-2020, Баскетбол Фото: fiba.basketball

А вот здесь раскладка, почему всё может получиться настолько вкусно.

11:30. Система жеребьёвки и отбора настолько сложная, что чтение регламента помогает далеко не с первого раза. Наша сборная, как вы видите, оказалась в одной группе с Литвой, Грецией и Сербией. И это невероятное везение. Обозреватель «Чемпионата» Алексей Фалько рассказывает о том, что к чему.

Шансы есть, но нужно везение. Всё о вариантах России попасть на Олимпиаду-2020 Команда Базаревича не сыграет с Литвой, Сербией и Грецией. Рассказываем о возможных соперниках в олимпийской квалификации.

11:20. ФИБА гарантирует лютую бойню за право попасть на Олимпиаду. Есть опасения, что по накалу борьбы квалификация превзойдёт основной олимпийский турнир, на который США, опозорившиеся на Кубке мира, привезут самую мощную дрим-тим за последние годы.

«США сокрушили, даже мяч не понадобился». В Америке издеваются над своей сборной Сенсационный вылет с чемпионата мира считают предсказуемым, а поражение от Франции — унизительным. Зачем же так гнобить свою сборную?

И этому есть объяснения. Американцы стремительно теряют позиции в том виде спорта, в котором они привыкли доминировать. 20-летний словенец взял приз лучшему новичку, а в следующем сезоне идёт на MVP. В минувшем сезоне самым важным игроком был признан… Грек! Американцы не могут позволить себе проиграть Олимпиаду. При всём их пренебрежении к международному спорту, поражение в баскетболе всегда воспринимается болезненно.

11:10. Жеребьёвка начнётся в 16:00 (мск). И в первой её части, женской, у нас интереса не будет. Увы, но наши девчата неудачно выступили на Евробаскете и потеряли шансы побороться за попадание на олимпийский турнир.

Шведки оставили Россию без Олимпиады Женская сборная снова пропустит Олимпийские игры.

11:00. Приветствуем всех поклонников баскетбола и болельщиков сборной России. Сегодня, 27 ноября, в пригороде Женевы состоится жеребьёвка квалификационного турнира за право сыграть на Олимпийских играх в Токио. Обескровленная потерей пятерых лидеров на Кубке мира российская дружина сумела пробиться на этот турнир. Предлагаем все расклады и подробности самой жеребьёвки и событий вокруг неё.