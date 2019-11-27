Клайберна номинировали на включение в символическую сборную Евролиги за 10 лет

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клайберн вошёл в список номинантов на включение в символическую пятёрку десятилетия (с 2010 по 2020 год) Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.

В список войдут 50 спортсменов, которых будут представлять в течение 10 недель. Голосование за баскетболистов начнётся в 2020 году. В нём примут участие тренеры, спортсмены и представители средств массовой информации.

В составе ЦСКА 29-летний Клайберн стал чемпионом Евролиги в 2019 году. Тогда же его признали самым ценным игроком «Финала четырёх» и включили в первую символическую сборную турнира.

Также на счету Клайберна две победы в Единой лиге ВТБ: в 2018 и 2019 годах. До ЦСКА американец выступал за «Ульм», «Хапоэль» (Холон) и «Дарушшафаку».