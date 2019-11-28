Базаревич прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации Олимпиады-2020

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением о результатах жеребьёвки квалификационного турнира, победители которого выступят на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году.
В Сплите (Хорватия) сборная России сыграет на групповом этапе отбора с Мексикой и Германией (24 и 25 июня соответственно), параллельную группу составят Хорватия, Бразилия и Тунис. По две лучшие команды из каждой тройки продолжат борьбу за единственную олимпийскую путёвку в полуфиналах и финале.
«Было понятно, что простой жеребьёвки не получится. Какие-то группы могли быть чуть лучше, какие-то чуть хуже. Наверное, при других раскладах из четвёртой корзины нам могли достаться Венесуэла или Доминиканская Республика, а не крепкая Германия с большим количеством игроков НБА, включая Денниса Шрёдера. Но в любом случае для попадания в Токио нужно обыгрывать сильные европейские команды.
Все участники квалификации — серьёзные соперники, особенно из Европы. Даже не столь важно, кто в нашей группе, тем более что формат квалификации оставляет право на ошибку на групповом этапе. Для нас самое главное — кто будет играть. Это гораздо важнее, чем результат жеребьёвки.
Мы все помним, как обрадовались жеребьёвке Кубка мира—2019, а потом лишились из-за травм небывалого количества игроков. Так что за полгода до турнира оценивать любые расклады достаточно сложно.
А вот то, что мы сыграем именно в Хорватии, — плюс. Учитывая такие короткие сроки подготовки, в Сплите будет легче, потому что в Канаду пришлось бы лететь сильно заранее», — цитирует Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.
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