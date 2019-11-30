Итудис прокомментировал разгромную победу ЦСКА в игре с «Барселоной» в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в матче Евролиги с «Барселоной» (96:67).
«Поздравляю команду, мы провели классный матч. С самого начала у нас был правильный настрой. Перед нами стояло много задач по преодолению качества «Барселоны». Это Евролига, здесь нельзя ни к кому относиться с недооценкой или переоценкой, нужна собранность. Мы двигали мяч, брали отскоки, сохраняли самообладание в сложные моменты, и разница в рейтинге полезности – 116-63 – заставляет гордиться тем, как мы сдерживали созидателей и ограничили атакующую эффективность. Мы выиграли много сражений – в подборах, передачах, хорошо бросали, провели почти идеальную игру. Мы подключили всех, каждый получал мяч, помогал в защите. Мы были очень хороши. Нужно продолжать, но самое важное, что мы реабилитировались после двух поражений, это подтолкнёт нас, добавит уверенности», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Благодаря победе ЦСКА прервал серию поражений из двух матчей.
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