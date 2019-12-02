Новицки признал, что ошибался в оценке потенциала Дончича

Знаменитый баскетболист Дирк Новицки, выступавший за «Даллас Маверикс», признался, что не ожидал такого прогресса от бывшего партнёра Луки Дончича, который на старте сезона-2019/20 зарекомендовал себя одним из лидеров команды. Дончич перешёл в «Даллас» из «Реала» (Мадрид) в межсезонье-2018.

«Честно говоря, мне казалось, что второй сезон окажется более тяжёлым для Дончича. Просто потому что он был настолько феноменален в прошлом сезоне со всеми своими трипл-даблами, я думал, что другие команды серьёзно сосредоточатся на нём.

Но, по-моему, он стал ещё лучше. Похоже, я ошибался. Даже эксперты могут ошибаться. Дончич играет превосходно», — приводит слова Новицки USA Today.

41-летний Новицки, девятый номер драфта НБА 1998 года, — легенда «Далласа». Немецкий баскетболист помог «Маверикс» завоевать чемпионство в 2011 году. Всего он провёл за клуб 21 сезон.