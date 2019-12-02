«Защищались, как бешеные». Керр — о матче «Голден Стэйт» с «Орландо»

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал выездное поражение подопечных во встрече с «Орландо Мэджик». «Голден Стэйт» проиграл матч со счётом 96:100.

«Сегодня мы очень хорошо поборолись. Нам удалось навязать борьбу сопернику. Мы защищались, как бешеные.

В начале сезона мы вообще не могли так делать. Значит, нам удалось прибавить. Мы преодолеем кризис. Но пока не сделали этого», — приводит слова Керра ESPN.

В сезоне-2019/20 «Голден Стэйт» сыграл 21 матч в рамках регулярного чемпионата НБА, одержав 4 победы и потерпев 17 поражений.

В предыдущие пять сезонов «Уорриорз» завоевали три чемпионских титула и ещё дважды выходили в финальную серию.