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Букер из «Финикса» забросил 45 трёхочковых подряд. Видео

Букер из «Финикса» забросил 45 трёхочковых подряд. Видео
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» Девин Букер во время одной из тренировок реализовал 45 трёхочковых бросков подряд. Видео появилось в официальном «твиттере» «Финикса».

45 трёхочковых Букер забросил за 2 минуты 13 секунд. В среднем на один бросок он тратил чуть менее трёх секунд. 46-й бросок баскетболист не реализовал.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

23-летний Букер, 13-й номер драфта НБА 2015 года, проводит за «Финикс» пятый сезон.
Показатели баскетболиста в регулярном чемпионате — 21,4 очка, 3,5 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру. Процент реализации трёхочковых бросков — 35,4%. В плей-офф он ещё не выступал.

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