Харден в игре с «Сан-Антонио» побил рекорд НБА по штрафным

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 50 очков, собрал 9 подборов и отдал 6 передач в выездном матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». Несмотря на это, «Хьюстон» в двух овертаймах уступил «Сан-Антонио» со счётом 133:135 2ОТ.

Харден реализовал 24 штрафных броска из 24 и побил рекорд знаменитого баскетболиста Доминика Уилкинса, который, выступая за «Атланту Хоукс», в одной из игр забросил 23 штрафных, не смазав ни одного броска, сообщает пресс-служба НБА.

Напомним, также 30-летний Харден повторил достижение Коби Брайанта и Уилта Чемберлена.

В сезоне-2019/20 «Хьюстон» сыграл 20 матчей в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 13 побед и потерпев 7 поражений.