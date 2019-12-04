Харден в игре с «Сан-Антонио» побил рекорд НБА по штрафным
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 50 очков, собрал 9 подборов и отдал 6 передач в выездном матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». Несмотря на это, «Хьюстон» в двух овертаймах уступил «Сан-Антонио» со счётом 133:135 2ОТ.
Харден реализовал 24 штрафных броска из 24 и побил рекорд знаменитого баскетболиста Доминика Уилкинса, который, выступая за «Атланту Хоукс», в одной из игр забросил 23 штрафных, не смазав ни одного броска, сообщает пресс-служба НБА.
Напомним, также 30-летний Харден повторил достижение Коби Брайанта и Уилта Чемберлена.
В сезоне-2019/20 «Хьюстон» сыграл 20 матчей в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 13 побед и потерпев 7 поражений.
Харден в матче с «Сан-Антонио» повторил достижение Брайанта и Чемберлена
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