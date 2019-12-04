Источник: «Зенит» уволит Плазу, новым главным тренером может стать Пьяноджани

Баскетбольный клуб «Зенит» в ближайшее время расторгнет контракт с главным тренером Жоаном Плазой, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники внутри клуба. В настоящее время санкт-петербургский клуб ведёт поиски нового главного тренера.



Предполагается, что среди рассматриваемых «Зенитом» кандидатур находится итальянский специалист Симоне Пьяниджани, который вчера, 4 декабря, посетил матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Пармой».



Последним местом работы 50-летнего итальянца был «Милан». Пьяниджани шесть раз выигрывал чемпионат Италии (с «Монтепаски» – с 2007 по 2011 год, с «Миланом» – в 2018 году).



В настоящий момент «Зенит» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Евролиги, из 11 матчей выиграв только два.