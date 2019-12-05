Леброн вышел на второе место по числу потерь за всю историю НБА

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» вышел на единоличное второе место по количеству потерь за всю историю лиги. «Лейкерс» на выезде победили «Юту» со счётом 121:96, а Джеймс оформил дабл-дабл: 20 очков, 4 подбора и 12 передач.

Леброн совершил только одну потерю, но этого хватило, чтобы выйти на чистое второе место по этому показателю. Теперь у него 4245 потерь, а на третьей строчке остался Джон Стоктон, который всю карьеру провёл как раз в «Юте», — у него 4244 потери. Лидером по потерям является многолетний партнёр Стоктона Карл Мэлоун, который 4524 раза терял мяч.

Напомним, Джеймс — трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс».