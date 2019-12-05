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Леброн рассказал о сбое в мозгу в ходе матча с «Ютой»

Леброн рассказал о сбое в мозгу в ходе матча с «Ютой»
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему допустил пробежку в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата с «Ютой Джаз».

«Это был худший момент, ладно, один из худших моментов, что случались в моей карьере. До большого перерыва я и не подозревал, что так получилось, но один из моих тренеров показал мне момент.

В это время я наблюдал за столкновением Кентавиуса и Митчелла, который оказался на паркете. Я был готов отдать передачу, а в моём мозгу произошёл сбой. Это действительно был сбой», — приводит слова Джеймса ESPN.

Несмотря на пробежку Леброна, «Лейкерс» в гостях обыграли «Юту» со счётом 121:96. Джеймс сделал дабл-дабл: набрав 20 очков, сделав 4 подбора и отдав 12 передач.

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