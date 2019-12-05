Джеймс ответил на обвинения в эгоизме
Разыгрывающий баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс, который в прошлом сезоне выступал за «Милан» и стал самым результативным игроком Евролиги, прокомментировал обвинения в эгоизме. В «Милане» посчитали, что Джеймс демонстрирует излишний эгоизм на площадке, и расторгли соглашение с игроком, после чего он перешёл в стан «армейцев».
«В прошлом сезоне все придавали большое значение тому, что я стал самым результативным игроком. Это заставило их думать, что я весь год только и набирал очки. Но я был вторым по передачам, а никто даже не заикнулся об этом.
Когда набираешь очки, а команда выступает не лучшим образом, тебя всегда называют эгоистом. Но я не злюсь. Даже сейчас. Что случилось, то случилось», — приводит слова Джеймса Sportando.
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