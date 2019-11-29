Джеймс рассказал, что в России удивило его больше всего

Разыгрывающий баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс рассказал о впечатлениях от России. По словам баскетболиста, больше всего удивила его Москва, столица страны.

«Меня удивила Москва. Раньше я приезжал сюда и останавливался только в отелях, не гулял по городу. А оказалось, что здесь очень много интересных вещей, которыми можно заняться», — приводит слова Джеймса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Также Джеймс рассказал, что означает его прозвище TheNatural.

«Когда я был маленьким, я занимался почти всеми видами спорта и везде был хорош. Мне всё легко давалось! Отсюда и появился такой никнейм», — добавил спортсмен.

29-летний Джеймс перешёл в стан «армейцев» в межсезонье-2019, после того как ушёл из «Милана».

«Милан» отпустил Джеймса в ЦСКА из-за непрофессионализма игрока