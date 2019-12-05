Хэкетт назвал «Жальгирис» адской командой
Атакующий защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт прокомментировал победу команды в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (85:82), которая была одержана броском с сиреной в овертайме.
«Трудный матч. „Жальгирис“ — адская команда. У них отличный тренер. Даже невзирая на их неудачи в последнее время, мы знали, что они приедут, и будут прессинговать, и показывать жёсткую игру. Матч получился очень сложным, как и всегда бывает с „Жальгирисом“. Это классическая битва.
Мы сражались и пытались преодолеть тяжёлые моменты. В конце встречи Майку Джеймсу удался классный бросок, который и привёл нас к успеху. Получилась отличная командная победа", — приводит слова Хэкетта официальный сайт Евролиги.
ЦСКА победил в овертайме броском с сиреной. И, да, «Жальгирис» упирался как мог
Литовцы сделали всё что могли, но нынешний ЦСКА — команда с характером.
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