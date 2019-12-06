Итудис рассказал, что помогло ЦСКА переломить ход матча с «Жальгирисом»

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу подопечных в матче Евролиги с «Жальгирисом». «Армейцы» дома победили литовский клуб в овертайме со счётом 85:82.

«Мы не лучшим образом начали матч, но изменили свой настрой в конце первой четверти, стали биться. Мы вели шесть очков в четвёртой четверти, что много для такой игры, но два трёхочковых Томаса Уолкапа перевели игру в овертайм. Мы принимали по большей части хорошие решения в овертайме, но игра всё равно могла в любую сторону повернуться. «Жальгирис» здорово играл, проявил характер.

Янис Стрелниекс не играл в концовке четвёртой четверти, потому что это было моё решение. Он один из самых умных игроков в нашей команде и хорошо проводит все последние матчи, но я решил играть с Дэни Хэкеттом и Роном Бэйкером. Кстати, именно Бэйкер, пожалуй, сегодня придал игре нашей команде необходимую жёсткость, помог поменять настрой по ходу матча», — цитирует Итудиса «Р-Спорт».