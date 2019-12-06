Источник: «Хьюстон» подал официальный протест на результат матча с «Сан-Антонио»

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» подали официальный протест результат матча регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает журналист Тим Макмахон в своём «твиттере».
Напомним, во встрече, состоявшейся 3 декабря, «Сан-Антонио» на своей площадке победил «Хьюстон» в двух овертаймах со счётом 135:133 2ОТ. В «Рокетс» указали, что судьи несправедливо не засчитали один из данков Джеймса Хардена, когда мяч влетел в кольцо, затем сделал оборот вокруг дуги и вновь оказался над кольцом. Если бы судьи засчитали 2 очка, отрыв «Хьюстона» в счёте вырос бы до 15 очков за 7 минут 50 секунд до окончания основного времени матча.
Изначально в «Хьюстоне» рассчитывали, что лига предпримет меры без инициативы со стороны клуба, но в итоге перешли к активным действиям и подали официальный протест.
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