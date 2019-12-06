«Нью-Йорк» обновил личный антирекорд в НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» установил личный антирекорд в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс». «Нью-Йорк» дома уступил «Денверу» со счётом 92:129.
В предыдущей встрече 2 декабря «Никс» на выезде уступили «Милуоки Бакс» со счётом 88:132. Таким образом, «Нью-Йорк» проиграл две игры подряд с разницей в 30 и более очков, и это первый случай в истории клуба, сообщает журналист Томми Бир в своём «твиттере».
В сезоне-2019/20 «Нью-Йорк» сыграл 22 матча в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 4 победы и потерпев 18 поражений.
«Нью-Йорк» проводит 74-й сезон в НБА. За плечами у «Никс» более 6 тыс. матчей. Клуб дважды становился чемпионом ассоциации: в 1970 и 1973 годах. Последний выход в плей-офф датирован сезоном-2012/13.
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