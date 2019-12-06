Воронцевич вспомнил об СССР после матча с «Жальгирисом»

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал о впечатлениях, которые остались у него от матча Евролиги с «Жальгирисом». «Армейцы» на своей площадке победили литовский клуб в овертайме со счётом 85:82.

«Такой матч нечасто увидишь, чтобы на протяжении 40 минут и овертайма, всего игрового времени, обе команды не позволяли зрителям расслабиться. Игра была вязкая, тягучая, тяжёлая, с хорошей защитой, контактом, отличной физической игрой где-то на грани фола, когда судьи свистели и останавливали время из-за собственных сомнений.

Это был матч двух сильных соперников. Собственно, мне кажется, для более взрослых, «научных сотрудников», как я называю тех болельщиков, которые постарше, возможно, прошедшее было хорошим напоминанием о тех былых временах, когда только-только начиналось противостояние ЦСКА — «Жальгирис»», — цитирует Воронцевича News.ru.

