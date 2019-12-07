«Нью-Йорк Никс» назначил Миллера исполняющим обязанности главного тренера

Поздней ночью 7 декабря мск стало известно, что руководство «Нью-Йорк Никс» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Дэвида Физдэйла. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Майк Миллер, сообщает пресс-служба клуба.

Специалист долгое время работал в G-лиге с «Вестчестер Никс» — фарм-клубом «Нью-Йорк Никс». В 2018 году он был признан лучшим тренером G-лиги, а в 2019-м стал одним из ассистентов Физдэйла.

Боссы «Никс» решились на перестановки на тренерском мостике в связи с неудовлетворительными результатами команды. В нынешнем сезоне на счету «Никс» 4 победы при 18 поражениях. На данный момент неудачная серия «Никс» составляет восемь матчей. В результате «Нью-Йорк» опустился на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.