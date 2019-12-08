Воронцевич обошёл Фридзона и стал лидером по количеству матчей в Лиге ВТБ

Сегодня, 8 декабря, в Перми проходит матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и ЦСКА. В составе «армейцев» на паркете появился форвард Андрей Воронцевич. Это уже 257-й матч баскетболиста в Единой лиге ВТБ. Таким образом, Андрей вышел на первое место по количеству сыгранных матчей в этом турнире.

Андрею удалось обойти в списке опытного ветерана — защитника «Локомотива-Кубань» Виталия Фридзона (256), который продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы. Третье место в рейтинге у российского ветерана Сергея Мони (247), сообщает официальная страница Единой лиги ВТБ в «Твиттере».

Напомним, 32-летний Воронцевич защищает цвета ЦСКА с 2006 года и является девятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ.