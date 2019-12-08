РФБ может аннулировать матч Суперлиги из-за подозрения в договорном характере

Результат матча российской Суперлиги между тульским «Арсеналом» и ставропольским «Динамо» может быть аннулирован, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола. Исполком подозревает, что матч носил договорной характер.
«Состоявшийся 7 декабря матч второго дивизиона мужской Суперлиги между тульским «Арсеналом» и ставропольским «Динамо» станет предметом рассмотрения исполкома РФБ.
Вчера в Туле «Арсенал» добился уверенной победы (82:65), но при этом свои последние очки набрал за 6.57 до финальной сирены – счёт стал 82:56. За две следующие минуты динамовцы записали на свой счёт 6 очков. Однако в концовке матча обе команды откровенно перестали забивать. Игроки «Арсенала» в последние 7 минут совершили 5 неточных бросков с игры, а динамовцы в последние 5, если не считать дальнее попадание на исходе времени владения, только один, промахнувшись из-под щита. Зато совместными усилиями командами были исполнены 9 неточных штрафных и совершены 13 потерь. В том числе 5 раз было нарушено правило 24 секунд, дважды гостями – правило 5 секунд при вводе мяча в игру, а игроки «Арсенала» заработали два фола в атаке», — гласит сообщение пресс-службы Российской федерации баскетбола.
Посмотреть видео последних минут встречи можно в «Инстаграме».
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