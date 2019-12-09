Дончич прокомментировал мат в адрес судьи в одном из матчей НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич признал, что ему следует быть сдержаннее в общении с судьями. В домашнем матче с «Сакраменто Кингз», который «Даллас» проиграл со счётом 106:110, 20-летний Дончич выразил недовольство работой судей в одном из эпизодов, а в одной из предыдущих встреч использовал для этого нецензурное выражение.

«Да, конечно, мне следует спокойнее общаться с судьями. Но важно понимать, что я отдаюсь игре со всей страстью. Я хочу побеждать и не всегда контролирую себя, потому что побеждать хочется всегда.

Я не люблю проигрывать. Можете спросить у моей семьи. Даже если это не баскетбол, я не люблю проигрывать. Но да, мне надо поработать над вопросом общения с судьями», — приводит слова Дончича ESPN.