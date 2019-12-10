НБА отклонила протест «Хьюстона» на результат матча с «Сан-Антонио»

В Национальной баскетбольной ассоциации отклонили официальный протест клуба «Хьюстон Рокетс» на результат матча регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает пресс-служба лиги.
Напомним, во встрече, состоявшейся 3 декабря, «Сан-Антонио» на своей площадке победил «Хьюстон» в двух овертаймах со счётом 135:133 2ОТ. В «Рокетс» указали, что судьи несправедливо не засчитали один из данков Джеймса Хардена, когда мяч влетел в кольцо, затем сделал оборот вокруг дуги и вновь оказался над кольцом. Если бы судьи засчитали 2 очка, отрыв «Хьюстона» в счёте вырос бы до 15 очков за 7 минут 50 секунд до окончания основного времени матча.
В сообщении сказано, что НБА признала ошибку судей, к которым применили дисциплинарные взыскания. Однако также сказано, что у «Хьюстона» было достаточно времени, чтобы исправить оплошность арбитров.
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