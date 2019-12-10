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«Бостон» выиграл все 10 домашних матчей на старте сезона НБА

«Бостон» выиграл все 10 домашних матчей на старте сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» одержал победу в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс». «Бостон» дома обыграл «Кливленд» со счётом 110:88.

Таким образом, «Селтикс» стали уже третьей командой в сезоне-2019/20, чья серия побед в домашних матчах на старте сезона составляет не менее 10 встреч. «Майами Хит» также одержал 10 побед в 10 домашних матчах, а «Филадельфия Сиксерс» уже 12 раз праздновала успех на своём паркете.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

Таким образом, сразу трём клубам удалось выйти на показатель «10-0» на старте сезона, и это первый подобный случай с сезона-2003/04, сообщает пресс-служба НБА.

Результаты матчей НБА за 9 декабря 2019 года
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