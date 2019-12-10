«Олимпиада — праздник, спортсмены деньги получают». Карасёв — о решении ВАДА
Форвард баскетбольного клуба «Химки» Сергей Карасёв прокомментировал решение ВАДА отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.
«Безусловно, отстранение сборной — это очень неприятно. Я не беру командные виды спорта, но для людей, которые готовятся в индивидуальных видах всю жизнь к этому событию, Олимпиада реально праздник. Они за это деньги получают.
Думаю, что это не очень правильно и не очень красиво по отношению к ним. Политика политикой, но хочется, чтобы был мир во всём мире. Мне кажется, нельзя настолько жёстко трогать спорт», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».
Ранее на тему решения ВАДА по России высказался Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола.
Кириленко отреагировал на решение ВАДА по России
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